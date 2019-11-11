وائل جسار ومروة ناجي وهمام إبراهيم يشعلون حفلهم بمهرجان الموسيقى العربية.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

أشعل النجوم وائل جسار ومروة ناجي وهمام إبراهيم الليلة العاشرة من مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ ٢8.

فبمجرد صعود النجم اللبنانى وائل جسار على المسرح، استقبله الجمهوره بترحاب وحفاوة شديدة، وقدم جسار مجموعة كبيرة من أعماله بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو عادل عايش.

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الفنان اللبناني قدم أغاني: “بحبك يا مصر، غريبة الناس، بتوحشينى، جرح الماضى، مشيت خلاص، النهاية واحدة، عمر واحد، خلينى ذكرى، مخبى إيه”، كما قدم أغاني من الزمن القديم، ومنها: “زى الهوا، بحبك يا لبنان، ألف ليلة وليلة، متفوتنيش أنا وحدى”، واختتم الحفل بإعادة أغنية “مشيت خلاص”.

وأهدت الفنانة مروة ناجى فقرتها للموسيقار جمال سلامة وتمنت له الشفاء العاجل وعودته إلى الساحة الفنية بإبداعات جديدة، ثم قدمت مجموعة من أجمل الأغاني، وهي: “مش هتنازل عنك، ساعات ساعات، قال جانى بعد يومين، الله الله على المستقبل” بمشاركة كورال الأطفال، بالإضافة إلى أغنيتها الخاصة “حبيت من قلبي”.

كما قدم الفنان العراقى همام إبراهيم مجموعة كبيرة من الأعمال المصرية والعراقية، منها: “اشهد، انت الغالى، بغداد، أى دمعة حزن لا، أنا يا طير، روح أنا وليلى”، واختتمها بأغنية “يا أغلى اسم فى الوجود”.