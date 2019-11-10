رانيا يوسف توضح سبب ظهورها بالحجاب







اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: كشفت الممثلة المصرية رانيا يوسف سبب ظهورها المفاجِئ بالحجاب بعدما ظن البعض بأنها التزمت الحجاب حزنا على زميلها الفنان هيثم أحمد زكي الذي توفي منذ أيام. حيث أوضحت بحديثها لبرنامج the insider بالعربي أنّ السبب هو قيامها ببطولة مسلسل جديد تُؤدي فيه دور فتاة محجبة في الثلاثين من عمرها وتبحث عن زوج. لافتة إلى أنها وافقت على هذا الدور لأنها شعرت بأنه يُعبّر عن قطاعٍ كبيرٍ في المجتمع المصري.

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