جانيت جاكسون في هونولولو

متابعة بتجـــــــــــرد: إنطلقت جانيت جاكسون في جولتها Rhythm Nation من جديد، وهذه المرة من أوستراليا وأولى الحفلات كانت في الـHBF Park بمدينة PERTH.
وقبل ساعات من الحفل نشرت جانيت بوست عبر حسابها على “إنستجرام” جدول مواعيد الجولة وكتبت في تعليقها عليه: “اليوم هو اليوم المنشود في إنطلاق جولتنا في RNBFRUDAYSLIVE”.
والملفت أن هذا القسم من الجولة سينتهي بثلاث حفلات في Honolulu بتاريخ 20 و21 و22 تشرين الثاني/نوفمبر الحالي.
وبالتزامن مع ذلك نشرت جانيت فيديو لها مع فرقتها تعكس أجواء التحضيرات وكتبت بتعليقها عليه: “يوم من التدريبات على العرض”.
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