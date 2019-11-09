القبض على وافد تركي حاول سرقة آثار من الحرمين في مكة المكرمة

كتب امير فتحي في السبت 9 نوفمبر 2019 02:50 مساءً - كشفت صحيفة ” الوطن ” عن إلقاء الأجهزة الأمنية في مكة المكرمة القبض على وافد يحمل الجنسية التركية حاول سرقة آثار من معرض عمارة الحرمين الشريفين الكائن في حي أم الجود والتابع للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف .

حيث تمكن المتهم من التسلل إلى المعرض فجر يوم أمس الجمعة عبر دورات المياه وتكسير بعض الأسوار الزجاجية لإتلافها للوصول إلى الآثار وسرقتها ثم الهرب .

وتم اكتشاف عملية السرقة عند انتهاء وردية حراس الأمن بالمعرض وبداية وردية أخرى وكان ذلك تنفيذه للسرقة فاستمعوا إلى بعض الأصوات الغريبة .

وبمراجعة كاميرات المراقبة ظهر اللص وهو يحاول الهرب من المكان .

وحضرت الأجهزة الأمنية إلى المعرض وتم ضبط المتهم وإحالته إلى شرطة العزيزية لاستكمال التحقيقات معه ثم تحويله إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة .

يذكر أن معرض عمارة الحرمين الشريفين يحتوي على العديد من المقتنيات الأثرية النادرة والصور الفوتوغرافية القديمة والحديثة للحرمين الشريفين .. كما يحتوي المعرض على مجموعة من المخطوطات والمصاحف النادرة من مكتبتي المسجد الحرام والمسجد النبوي .

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