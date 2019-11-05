صور تجمع بين الممثل الأمريكي جايسون موموا ومدربه المصرى.. شاهد

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

ظهرت مجموعة من الصور مؤخرا، تجمع بين النجم الأمريكي جايسون موموا، ومدربه المصري أحمد طارق عبد الحميد الشهير بمادا عبد الحميدى المصارع المصرى هو المدرب الشخصى للنجم العالمي جايسون موموا.

ويعد هذا الأمر حقيقي، حيث أن أحمد طارق هو صديق شخصى للنجم العالمي البالغ من العمر 40 عاما، ويقوم بتدريبه على بعض الحركات الخطيرة أيضا.

وعلى جانب آخر، فقد حصل صاحب الأكشن والخيال العلمى مسلسلSee ، للنجم العالمي جايسون موموا، على تقييمات مرتفعة بعد عرض أولى حلقات الموسم الأول عبر شبكة Apple TV+.

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ونجح المسلسل في حصد تقييمات وصلت لنسبة 94% عبر موقع rotten tomatoes، بينما حصل على تقييم 8.8 عبر موقع imdb.

ويقوم ببطولة المسلسل كل من النجم العالمى جايسون موموا، الفريد بودارد، جوش بلوك، كريستيان كامارجو، نيستا كوبر، ياديرا جيفارا-بريب، هير هيلمر، سيلفيا هيكس، ارشي ماداكابي، كريستيان سلون، كما كلفت الحلقة الواحدة من المسلسل 15 مليون دولار، والعمل سيتكون من 10 حلقات.

والجدير بالذكر أن النجم الأمريكي الشهير جايسون موموا، يعد واحدا من أفضل نجوم هوليود التي تحظي بشعبية كبيرة تقدر بالملايين ممن يعشقوا بطل فيلم “أكوا مان” الذى حقق نجاحاً منقطع النظير عبر فيلمه الأخير مثلما ظهر فى حجم إيراداته، بالإضافة إلى شعبيته الضخمة الذى اكتسبها أيضاً من المسلسل الشهير “صراع العروش”.

وكان النجم العالمي قد تعرض مؤخرا، إلى حادث حريق على متن الطائرة الخاصة الذى يركبها، ونجا منه، وهو الحدث الذي التقطته عدسات مصوري الباباراتزي أثناء سيره فى كندا التي يتواجد بها حالياً فى عدة صور، حيث قرر على طريقته التفاعل مع إحداها مثلما يظهر خلال الصور، الذى أخرج فى أحدها لسانه على طريقة العالم الشهير اينشتاين الذى اشتهر بصورة مماثلة.