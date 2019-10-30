نجوم سوريا الأكثر وسامة بين نجوم العالم العربي

يتميز نجوم الدراما السورية بجاذبية ووسامة لا مثيل لهما، وهذا كان سبباً رئيسياً لنجاحهم في أجمل المسلسلات والأدورا الدرامية التي قاموا ببطولتها. النجم تيم حسن هو من أكثر النجوم السوريين شهرة بوسامتهم وجمالهم حتى انه اختير بين أكثر نجوم العالم جمالاً ووسامة. النجم مكسيم خليل أيضاً من نجوم سوريا والوطن العربي الأكثر وسامة بسبب جماله الأوروبي وابتسامته الجذابة. النجم قصي خولي معروف بوسامته وجماله العربي، حيث أخذ أجمل الأدوار البطولية وأصبح من بين أكثر النجوم شهرة ووسامة. Advertisements كما أن النجم أحمد الاحمد اشتهر مؤخراً بأدواره البطولية بسبب جاذبية ملامحه العربية. اقرئي ايضا: صور قديمة: نجوم سوريا هكذا كانوا في طفولتهم ابناء النجوم العرب بملامح أوروبية صور تكشف رومانسية زوجات النجوم العرب

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