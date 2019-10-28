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شكرا لقرائتكم خبر عن توم هانكس وصوفيا لورين أبرز الحاضرين بحفل Governors Awards والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد حفل افتتاح Governors Awards Ceremony في دورته العاشرة، حضورا قويا من قبل نجوم ومشاهير هوليوود، من أهمهم الممثل العالمي توم هانكس والممثلة العالمية صوفيا لورين، وسكارليت جوهانسن، وجينيفر لوبيز.
كما شهد الافتتاح الذى تستضيفه أكاديمية الفنون والعلوم السينمائية، فى هوليوود بولاية كاليفورنيا، الأمريكية، حضور كلاً من الممثلة العالمية داكوتا جونسون، والممثل العالمي روبرت باتينسون، والممثلة العالمية ليلي رينهارت، والممثلة تشاليز ثيرون، والكثير من نجوم هوليوود.
تشاليز ثيرون 2
تشاليز ثيرون
توم هانكس 2
توم هانكس
جينيفر لوبيز 2
جينيفر لوبيز
داكوتا جونسون
داكوتا
روبرت باتينسون
سكارليت جوهانسون 2
سكارليت جوهانسون 3
سكارليت جوهانسون
صوفيا لورين 2
صوفيا لورين
ليلي رينهارت
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