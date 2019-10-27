أرنولد شوارزنيجر يقترح لقبا جديدا لكريستيانو رونالدو

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
اقترح النجم الأمريكي الشهير أرنولد شوارزنيجر، إطلاق لقب جديد مقتبس من دوره في سلسلة أفلامه الشهيرة Terminator للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالي.
الممثل الأمريكي الشهير قال في تصريحات صحفية بحسب “روسيا اليوم”: في دوري المحترفين لكرة السلة الأمريكي يوجد لاعب نطلق عليه لقب “المدمر” كاواي ليونارد لاعب لوس أنجلوس كليبرز.
أسطورة كمال الأجسام والممثل العالمي أضاف: لكن في عالم كرة القدم لا يوجد أحد، لماذا لا نبدأ بإطلاق لقب “المدمر” على رونالدو، إذا ما بدأ الإعلام في وصف كريستيانو بهذا اللقب سيلقى رواجا سريعا بين الجمهور.
كريستيانو رد على تصريحات شوارزنيجر عبر حسابه في “إنستجرام” بقوله: “شكرا لك، ستبقى المدمر الأول والوحيد”.
كريستيانو يعتبر من أساطير لعبة كرة القدم الحديثة، وبدأ مسيرته الاحترافية في نادي لشبونة البرتغالي وانتقل إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي ثم ريال مدريد الإسباني وحاليا يلعب ليوفينتوس الإيطالي.
اللاعب نال عدة ألقاب منها صاروخ ماديرا نسبة إلى مدينة ماديرا في البرتغال وهي المدينة التي ولد فيها، وCR7 وتضم الحرف الأول من اسمه واسم عائلته ورقم قميصه، والدون بمعنى السيد باللغة الإسبانية.
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