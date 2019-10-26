توزيع جوائز "مهرجان موسيقى الفرانكو" على مسرح "هوليوود" في شرم الشيخ

اختتم مهرجان مصر الدولي لموسيقي الفرانكو والسياحة الترفيهية فعاليات دورته الثالثة، مساء الخميس، على مسرح هوليوود بمدينة شرم الشيخ بإعلان وتسليم الفنان وليد الحسيني رئيس المهرجان جوائز مسابقتي المهرجان، تحت رعاية وزارة الثقافة.

واكتسحت الأصوات الجزائرية الأغنية "السنجل" بينما تمكنت الأصوات المصرية أن تنال النصيب الأسد في مسابقة "محمد عبدالوهاب ".

وفي مسابقة الأغنية السنجل فازت المطربة الجزائرية /الكفيفة/ حورية حجاج بالمركز الأول كأفضل مطربة، بينما نالت المطربة الجزائرية سهيلة العلمي المركز الثاني كأفضل مطربة، وفاز المطرب الليبي حمد حاسي بجائزة النقاد، وحصل الفنان الجزائري سمير شيخي علي جائزة التميز ،وفي جائزة الجمهور نال الفنان الليبي سليمان عبدالكريم علي المركز الأول، بينما نال الفنان الجزائري البنة الحاج علي المركز الثاني، وعلى حسب قواعد جوائز المهرجان فسيتم إنتاج أغنية "أوديو" للفائز الأول والثاني في المسابقة والتي تنالها الجزائريتان حورية حجاج وسهيلة العلمي.

وفي مسابقة أغنية وألحان محمد عبدالوهاب فازت المطربة المصرية أميرة ضاحي بجائزة المركز الأول كأحسن مطربة، بينما نال أيضاً المطرب المصري مؤمن محجوب جائزة المركز الثاني كأحسن مطرب، ونال المطرب حكيم الجزائري جائزة النقاد، واقتسم جائزة المركز الثالث كأحسن مطرب كل من المصري محمود إبراهيم والجزائري هواري بلهاصي.

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وفي جوائز الجمهور فاز بالمركز الأول في تصويت الجمهور الفنان الجزائري لطيف فهيم ، بينما فاز بالمركز الثاني الفنان المصري محمد مصطفي، وعلى حسب قواعد جوائز المسابقة فسيتم إنتاج أغنية "أوديو" للفائز الأول والثاني كأفضل مطرب والتي نالها صوتي مصر أميرة ضاحي ومؤمن محجوب، ثم كانت المفاجأة جائزة من المخرج السينمائي سامح عبدالعزيز بمشاركة أميرة ضاحي صاحبة المركز الأول بالغناء في تيتر فيلمه السينمائي القادم.

تخلل الحفل فقرات فنية شارك فيها المطرب الإماراتي محمد عبيد والذي قدم أغنية لمصر من كلماته وألحانه وغنائه بعنوان "مصر الكبيرة" عبر خلالها

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عن حبه لمصر وشعبها حيث نالت الأغنية إعجاب الحضور وتصفيقهم، ثم عادت المطربة الفرنسية سارة أيوب لتقف علي المسرح بناء علي رغبة الجمهور لتغني أغنية العندليب الأسمر "أهواك" بالتوزيع الجديد.

جاءت بعد ذلك فقرة موسيقية لعازف البانفلوت المصري عمرو سمير مع احدى المقطوعات العالمية، وجاء الدور علي ابنة شرم الشيخ الفنانة هالة السراج وغنت أغنيتها الخاصة "حياة " ، ثم الدويتو التوأم المصري أحمد وسمير صفوت الحفل بعدة أغاني منها أغنيتهم "وإحنا صغيرين".. إلى جانب فقرة لفرقة سيف المسرحية قدموا عرض غنائي قصير بعنوان "حدوتة مصرية".

كان حفل الختام قد شهد صعود محمد المسعود نائب مجلس الشعب إلي المسرح الذي أكد في كلمته تدعيم السياحة والمهرجانات الفنية مثل مهرجان مصر الدولي لموسيقي الفرانكو والذي يجمع الشعوب العربية في فعالياته، ثم شارك مع رئيس المهرجان الفنان وليد الحسيني في تكريمات الحفل حيث تم تسليم درع المهرجان لأعضاء لجنة التحكيم برئاسة الفنان حسن دنيا، كما نال التكريم كل من المطرب الإماراتي محمد عبيد، والفرنسية سارة أيوب، والفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين وتسلمها عنه الفنان نشأت السراج نقيب الموسيقيين بشرم الشيخ، إلى جانب فريق الفنانيين التشكليين علي رأسهم شيخ الحفارين وحيد البلقاسي، وهدي الأزهري، وإنجي سالم، ومن السعودية محمد المهدي، واليمنية هبة العطار، والطفلة ميار أحمد.

كما كرمت إيمان وهبي سفيرة السلام بهولندا، وإمتد التكريم لجميع الفنانيين الذين شاركوا في حفلات المهرجان بينهم الدي جي لوكس سامي من فرنسا ، والجزائري عبدالنور حسن ، والمغربي نزيهي باشا ، وساندرا اللبنانية ،والفنانة هند الصباحي ،والمطربة هالة السراج ، والفنانة ميرا الموجي، وجيهان اللبنانية ، وياسر المغربي، ومصطفي التاجي والملحن الجزائري مختار العودي ، وعازف البانفلوت عمرو سمير، ومن فناني مدينة شرم الشيخ هند الصباحي وهالة السراج.

هذا إلي جانب تكريم المهندس عصام محي الدين مدير عام مدينة هوليوود، وسمير رشوان مدير عام كونكورد السلام، ود.أمل جمال الدين وكيل وزارة الشباب والرياضة وتسلمها الفنان محمد مصطفى، ونشأت الدراز نقيب المهن الموسيقية بجنوب سيناء، وأماني حلمي مديرة التسويق والمبيعات.

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