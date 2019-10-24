- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
أحيت الفنانة الإماراتية أحلام حفل غنائي كبير في جدة بالسعودية، بحضور عدد كبير من جمهورها.
الفنانة الإماراتية تألقت في الحفل بفستان طويل باللون البيبي بلو، وأشعلت الحفل بباقة كبيرة من أجمل أغانيها، والتي تفاعل معها الحضور بشكل كبير.
أحلام شاركت جمهورها بمجموعة صور من الحفل، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، وعلقت قائلة: “كانت ليلة تاريخية ليلة كالحلم لن أنساها #أحلام_في_جده #هشتاق تصدر كل مواقع السوشييل ميديا غمرتوني بمحبتكم كل شخص عطاني من وقته ومحبته”.
وأضافت: “كانت ليلة متفردة منفردة في بلدي #السعودية حلقت مع فرقتي الموسيقية الكبيرة وأكثر من مائة عازف بقيادة المايسترو الكبير الأمير #أمير_عبدالمجيد فشكراً من القلب لك شخص كان سبب هالنجاح أشارككم صور هالحفل من جده #السعوديه #احلام #احلام_الشامسي”.
وكانت الفنانة الإماراتية أحلام قد فجعت مؤخرا بوفاة أرملة عمها، وأعلنت هذا الخبر الحزين، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”.
الفنانة الإماراتية نعت الراحلة، بقولها: “وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ * الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ) بقلوب مؤمنة راضية بقضاء الله وقدره انتقلت الى رحمة الله تعالى عمتي روضة بنت سالم بن حايز المحيربي ارمله عمي احمد بن هزيم الشامسي الله يرحمها”.
كانت هذه تفاصيل خبر أحلام تتألق في حفل غنائي كبير بجدة.. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.