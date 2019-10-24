أحلام تتألق في حفل غنائي كبير بجدة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أحيت الفنانة الإماراتية أحلام حفل غنائي كبير في جدة بالسعودية، بحضور عدد كبير من جمهورها.

الفنانة الإماراتية تألقت في الحفل بفستان طويل باللون البيبي بلو، وأشعلت الحفل بباقة كبيرة من أجمل أغانيها، والتي تفاعل معها الحضور بشكل كبير.

أحلام شاركت جمهورها بمجموعة صور من الحفل، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، وعلقت قائلة: “كانت ليلة تاريخية ليلة كالحلم لن أنساها #أحلام_في_جده #هشتاق تصدر كل مواقع السوشييل ميديا غمرتوني بمحبتكم كل شخص عطاني من وقته ومحبته”.

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وأضافت: “كانت ليلة متفردة منفردة في بلدي #السعودية حلقت مع فرقتي الموسيقية الكبيرة وأكثر من مائة عازف بقيادة المايسترو الكبير الأمير #أمير_عبدالمجيد فشكراً من القلب لك شخص كان سبب هالنجاح أشارككم صور هالحفل من جده #السعوديه #احلام #احلام_الشامسي”.

وكانت الفنانة الإماراتية أحلام قد فجعت مؤخرا بوفاة أرملة عمها، وأعلنت هذا الخبر الحزين، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”.

الفنانة الإماراتية نعت الراحلة، بقولها: “وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ * الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ) بقلوب مؤمنة راضية بقضاء الله وقدره انتقلت الى رحمة الله تعالى عمتي روضة بنت سالم بن حايز المحيربي ارمله عمي احمد بن هزيم الشامسي الله يرحمها”.