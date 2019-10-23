ملفات قمة "روسيا-أفريقيا" في سوتشي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - انطلقت فعاليات النسخة الأولى من القمة "الروسية-الأفريقية" برئاسة مشتركة بين الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ونظيره الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. جدول أعمال القمة حافل بالملفات المهمة على رأسها الأمن والتنمية. القمة تبحث التوصل لاتفاق في القضايا ذات الأهمية لروسيا وأفريقيا، على رأسها مكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود. ويعقد منتدى اقتصادي على هامش القمة يجمع أكثر من 40 رئيساً أفريقياً، لتهيئة الظروف لتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية مع روسيا. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن استعداد بلاده تنفيذ مشاريع استثمارية في أفريقيا وتوسيع التعاون العسكري ومكافحة مرض إيبولا.

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