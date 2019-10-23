نفوق الخروف كريس.. دخل جينيس لكثافة صوفه

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت جمعية "ليتل أوك ساكنتشري" التي تهتم بعشرات الحيوانات، الثلاثاء، نفوق الخروف الأسترالي كريس الذي دخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية بسبب صوفه الوافر.

وكتبت الجمعية، عبر صفحتها بموقع "فيسبوك": "انفطر قلبنا لخسارة هذه الروح الهادئة الحكيمة الودية".

وكان كريس يبلغ نحو 10 سنوات فيما يتراوح متوسط أعمار الخراف بين 10 و12 سنة

وقالت مؤسسة الجمعية، كايت لوك، لصحيفة "كانبيرا تايمز"، إن كريس نفق لأسباب طبيعية، وأضافت: "كان سعيدا جدا وبصحة جيدة حتى فترة قصيرة".

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وأضافت أن كريس كان ظريفا جدا وكان الحيوان المفضل لدى الزوار.

وتم العثور على الخروف في محيط كانبيرا غارقا تحت وزن صوفه الذي كان يهدد حياته، واستعين ببطل أستراليا في جز صوف الخرفان لقص صوفه وأزال 41.1 كيلوجرام وهو وزن قياسي.

وقدم هذا الصوف إلى متحف كانبيرا الوطني، ونقل كريس للإقامة في مزرعة في مقاطعة نيوساوث ويلز المجاورة.