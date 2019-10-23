"وائل كفوري" يحيي حفلًا في دبي 22 تشرين الثاني المقبل

القاهرة – لايف ستايل
يستعد النجم وائل كفورى للمشاركة في إحياء حفل غنائى ضمن حفلات موسم الصيف 2019، بمشاركة المطرب ملحم زين، الجمعة الموافق 22 نوفمبر المقبل بإحدى الفنادق الكبرى في دبي، ومن المقرر أن يقدم وائل من خلاله عددا كبيرا من أغانيه القديمة والحديثة.
وكان النجم كفوري قد طرح أغنيته الشهيرة "استشبهت فيكي"، على موقع "يوتيوب" يوم 19 يونيو الماضى، وحققت نجاحا كبيرا، حيث حصدت ما يقرب من 3 ملايين مشاهدة حتى الآن، والأغنية من كلمات منير بو عساف، ألحان هشام بولس، وتوزيع داني حلو.
من جهة أخرى، يستعد وائل كفوري لطرح أغنية "سينجل" جديدة لم يكشف عن اسمها حتى الآن، من كلمات منير بو عساف، وألحان وتوزيع الموسيقى ملحم أبو شديد.
الأغنية يقدمها وائل كفوري باللهجة اللبنانية، وتتضمن كلماتها شكل جديد، يتناسب مع تطور الموسيقى في الوطن العربي، ومن المقرر طرحها خلال الأيام المقبلة.
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