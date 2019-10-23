"الكابتن" يحقق 320 ألف دولار في عطلة نهاية الأسبوع

حصد فيلم الكوارث الصيني "الكابتن" أكثر من 320 ألف دولار أميركي في أميركا الشمالية في صالات عرض مختارة في عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية له.

وطرحت شركة (ويل جو يو أس أيه) للترفيه الفيلم الناطق بلغة الماندرين مع ترجمتين باللغتين الإنجليزية والصينية في الولايات المتحدة وكندا يوم الجمعة.

ووفقا للأرقام الصادرة عن شركة التحليلات الأمريكية ((كومسكور)) يوم الاثنين، فقد حصد الفيلم 324769 دولارا حتى يوم الأحد من 47 موقعا بمعدل وسطي قدره 6910 دولارات لكل صالة، ليحتل المرتبة الـ19 في لائحة شباك التذاكر لعطلات نهاية الأسبوع بأمريكا الشمالية.

ويصور الفيلم، الذي أخرجه أندرو لاو من هونغ كونغ، ومن بطولة تشانغ هانيو ودو جيانغ ويوان تشيوان، واحدة من أكثر عمليات الهبوط الاضطراري إعجازا في تاريخ الطيران الصيني المعاصر.

ويستند إلى أحداث قصة حقيقية عن ليو تشوانجيان، وهو كابتن جسور يعمل لحساب شركة خطوط سيتشوان الجوية، والذي استطاع إيصال 119 راكبا و9 من أفراد الطاقم إلى الديار بأمان بعد حدوث تشقق في الزجاج الأمامي لطائرته وتهشمه في نهاية المطاف في طريقها من تشونغتشينغ في جنوب غرب الصين إلى لاسا في 14 مايو 2018.

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وفي موقع "روتن توماتوز" الأمريكي لتقييم الأفلام، حصل الفيلم على معدل موافقة بلغ 67 في المائة ورضا جماهيري قدره 95 في المائة حتى تاريخه.

وجنى فيلم "الكابتن" أكثر من 2.69 مليار يوان (حوالي 380 مليون دولار) في البر الرئيسي الصيني على مدى الأيام الـ22 الماضية، وفقا لما ذكرته قاعدة بيانات الأفلام الصينية (ماويان).

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