ماجد المهندس يُهدي جمهوره كل السما

متابعة بتجــــــــــــرد: طرح النجم ماجد المهندس أغنية جديدة تحمل اسم “كل السماء” عبر المتاجر الرقمية الكبرى وقناته على موقع “يوتيوب”. الأغنية من كلمات فهد، ألحان أحمد الهرمي، توزيع زيد نديم ومكس وماستر جاسم محمد. وحققت الأغنية رواجًا واسعًا فور إطلاقها حيث تناقلها محبو المهندس بشكل واسع عبر مواقع التواصل الإجتماعي. Advertisements تجدر الإشارة إلى أن ماجد المهندس كان قد أصدر مؤخرًا أغنية أخرى تحمل اسم “كيف المسا” من كلمات شاعرة الامارات جنان، لحن وليد الشامي وتوزيع زيد نديم. لمشاهدة فيديو أغنية “كل السماء”:

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