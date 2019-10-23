قرار رسمي بترحيل إنجي خوري من لبنان.. وهذا ردّ فعلها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - انهارت الفنانة السورية إنجي خوري، من البكاء بعدما صدر قرار حكومي بترحيلها من لبنان حيث البلد الذي تقيم فيه، بعد اتهامها بتعمد إثارة الجدل وإشعال مواقع التواصل بأعمال غير أخلاقية.

ودخلت إنجي في نوبة بكاء وعلقت على القرار، قائلة: "انسحبت إقامتي وباقي 20 يومًا وأمشي على بلدي، وين أروح هناك بقعد في الشارع ولا عندي بيت ولا عندي أهل هناك ولا عندي حدا، شو بعمل وشو عملت.. لأني روحت اشتكيت وأخدت حقي ولا لأني مو بعرف مين بيكره مين؟".

وأضافت: "العالم المجرمة اللي هيدا بيقتل هيدا مو حدا بيكلمه.. لكن الضعيف اللي مو عنده حدا هو اللي بيتاكل".

Advertisements

وأشعلت الفنانة السورية إنجي خوري مواقع التواصل خلال الأيام الماضية، بعد مشاركتها في مظاهرات لبنان ورقصها مع المتظاهرين والاحتفال معهم بطريقة وصفها كثيرون بغير أخلاقية.

إلا أن تعليق الفنانة السورية أعاد إلى أذهان البعض، خلافها مع الفنانة اللبنانية قمر والذي وصل إلى المحاكم، وإمكانية وقوف قمر خلف قرار ترحيلها من لبنان.

يذكر أن خلاف قمر مع إنجي خوري تضمن الكثير من الاتهامات، وصلت إلى اتهام الثانية للأولى بخطفها وضربها، وتقديم بلاغات ضد بعضهما.