شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد بدء تصوير الجزء الثالث من فيلم Fantastic Beasts والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر القائمون على الجزء الثالث من سلسلة أفلام Fantastic Beasts ، بدء تصوير الجزء الجديد في شهر فبراير المقبل، عقب الانتهاء رسمياً من كتابة السيناريو الجديد، والمقرر عرضه في دور السينما منتصف عام 2021.
وحقق الجزء الثاني من الفيلم الذى طرح باسم " Fantastic Beasts :The Crimes of وGrindelwald " إيرادات وصلت إلى 654 مليون دولار.
الفيلم الجديد من بطولة إيدى ريدمين، وكاثرين ووترستون، ودان فوجلر، وأليسون سودول، وعزرا ميلر، وجود لو، وجونى ديب، ومن إخراج ديفيد ييتس، ومن تأليف J.K. Rowling مؤلفة سلسلة الأفلام المفضلة لدى الجميع Harry Potter.
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