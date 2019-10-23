هاني شاكر يطرح أغنيته الجديدة: “بينا” – بالفيديو

متابعة بتجــــــــــــرد: طرح الفنان المصري ​هاني شاكر​ أغنية جديدة تحمل اسم “بينا” عبر المتاجر الرقمية الكبرى وقناته على موقع “يوتيوب”.

الأغنية من كلمات ​أحمد قطوط​، ألحان ​أحمد زعيم، توزيع توما وهندسة صوتية لـ ​هاني محروس​.

تتميّز الأغنية في أنها فرحة بإيقاعها السريع وكلماتها الرقيقة، يخاطب فيها هاني شاكر حبيبته لتكون إلى جانبه رغم كل مصاعب الحياة حتى يتمكنا من العيش بسعادة وحب وفرح.

ويقول مطلع أغنية “بينا”: “بينا ..حبيبي الهوى بينادينا ..بينا نحضن قلوبنا وإيدينا… نعيش وحياتنا وننسى اللي فاتنا نشيلو غرامنا في عينينا..بينا هوانا يكون لينا مينا… ومهما الحياة تهد فينا.. أكون لك شراع.. وقت الضياع تكون لي إنت سفينة…تكون لي طموحي..وتبقى أنت روحي..وفرحة عيوني الحزينة..وأشيلك في حضني..وعيونك تاخدني..على أحلى بر ومدينة”.

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تجدر الإشارة إلى أن هاني شاكر وزوجته نهلة توفيق احتفلا يوم السبت الماضي بزفاف ابنه شريف على عروسه نوران هاني بأحد الفنادق الفخمة المطلة على النيل بحضور عدد من الوجوه الفنية وشخصيات.

لمشاهدة فيديو أغنية “بينا”: