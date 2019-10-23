والدة ياسمين صبري بطلة من نوع آخر والجمهور: “هذا الشبل من ذاك الأسد”

متابعة بتجــــــــــــرد: توجت والدة الفنانة ياسمين صبري بلقب “أفضل سباحة” في مسابقة أساتذة السباحة الدولية، وذلك بعد أن حصلت على 3 ميداليات ذهبية وميداليتين فضيتين.

ونشرت والدة ياسمين صبري عبر حسابها الرسمي على موقع “إنستجرام” صورًا أثناء تتويجها باللقب وحملها كأس البطولة، وظهرت بالصور وهي تشير بعلامة النصر. ولاقت الصور إعجاب عدد كبير من محبي ياسمين ممن علقوا بقولهم: “هذا الشبل من ذاك الأسد” في إشارة إلى أن ياسمين تشبه والدتها في تفوقها الرياضي.

يشار إلى أن ياسمين صبري، قد ظهرت في العديد من الفيديوهات، وهي تمارس رياضة السباحة، وأشاد بها الكثيرون وبطريقتها المتميزة، ويبدو أن والدتها كان لها دور كبير في تعليم ابنتها السباحة.

Advertisements

الجدير بالذكر أن ياسمين صبري، أعلنت منذ فترة عن بحثها عن سيناريو سينمائي مميز خلال الفترة الحالية تعود من خلاله لشاشة السينما مجددًا، خلال العام المقبل بعد أن أكدت أنها لن تخوض الموسم الرمضاني المقبل وستتجه إلى السينما.

وقد خاضت ياسمين صبري السباق الرمضاني الماضي بمسلسل “حكايتي”، الذي يعد أولى بطولاتها المطلقة في الدراما الرمضانية، وهو من تأليف محمد عبد المعطي وإخراج أحمد سمير فرج.