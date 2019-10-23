حسن الرداد يستعد لـ”حصار جهنم” وهؤلاء النجوم يشاركونه البطولة

متابعة بتجـــــــــــــرد: يستعد النجم المصري حسن الرداد للبدء بتصوير مشاهد فيلمه “حصار جهنم” الذي سيعود من خلاله إلى شاشة السينما مجدّدًا.

وكشفت الشركة المنتجة لفيلم “حصار جهنم”، عن أبطال العمل الذين سيشاركون في بطولته، فقد تعاقدوا خلال الأيام الماضية مع كل من الفنان سيد رجب، هالة فاخر، معتصم النهار، منذر رياحنة، وكريم سرور. وحتى الآن لم يتم الاستقرار على البطولة النسائية للعمل. وأكدت بعض المصادر أن إيمي سمير غانم لن تنضم لأسرة المسلسل؛ حيث تبحث المنتجة مع مخرج العمل عن إحدى الفنانات الشابات للبطولة.

وقد اقترب مؤلف العمل من الانتهاء من كتابة كل أحداث الفيلم الذي سيشارك به مجموعة كبيرة من نجوم الفن كضيوف شرف، من بينهم أحمد فهمي، أكرم حسني، وأحمد أمين.

وتدور أحداث الفيلم في إطار فانتازي حول إحدى الفرق الشبابية التي تتمتع بخبرة كبيرة في مجال الفضاء، والذين يحرصون على محاربة عدد من الأشخاص الذين يحاولون السيطرة على كوكب الأرض ولكن بشكل كوميدي. ويجسد حسن الرداد بالعمل شخصية قائد الفريق الذي يساهم في إنقاذ العالم.

ويبدو أن انشغال حسن الرداد بهذا الفيلم سيؤجل المشروع السينمائي، الذي كان سيشارك في بطولته بجانب الفنان عمرو يوسف، كما أنه يبحث أيضاً خلال الفترة المقبلة عن نص درامي يخوض به الموسم الرمضاني المقبل.