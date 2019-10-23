أول فيديو لـ هيا الشعيبي بعد إزالة اللغلوغ

متابعة بتجـــــــــــرد: نشرت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي أول فيديو لها بعد إزالة الضمادات عن وجهها، نتيجة خضوعها لعملية تجميلية في الوجه لإزالة اللغلوغ وتصحيح شكل الفكين.

وقالت هيا الشعيبي “هذه أول صورة بدون ضمادات وندبات”.

يشار إلى أنّ هيا الشعيبي غادرت إلى إلمانيا برفقة نهى نبيل وبيبي عبد المحسن وهشام الهويش لتصوير إعلان خاص بإحدى إحدى الشركات الخاصة بصناعة المطابخ.