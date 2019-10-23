مي العيدان تعليقا على مشهد الراقصة في بيروت: “متى اتصير عندنا مظاهرات جذيه”

كتب امير فتحي في الأربعاء 23 أكتوبر 2019 03:55 صباحاً - علقت الاعلامية الكويتية مي العيدان على مشهد الراقضة الشرقية في احدى المظاهرات التي يشهدها لبنان.

وقد نشرت مي العيدان مقطع فيديو للراقصة التي ظهرت ترقص على ظهر احدى السيارات بين المتظاهرين على انغام اغنية وطنية وعلقت قائلة: “ياجماعه متى اتصير عندنا مظاهرات جذيه”.

وقد انتقد بعضا من متابعيي مي العيدان التركيز على السلبيات في هذه المظاهرات حيث قال احدهم: “مظاهرات فيها ايجابيات بزاف. وفيها ناس جديين ومطالب مصيريه. وفيها مظاهر تحضر لكن العرب ديما يشوفو السلبيات وعقولهم محصورة في المؤخرات. يخليو صلب الموضوع وينشرو الفضايح والسلبيه. إرتقو حشرات السوشيل. ملاحظه الرقاصه طردت”.