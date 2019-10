تعرف على النجوم الأكثر استماعًا في مصر عبر "ديزر"

كشفت "ديزر"، المنصة الرائدة عالمياً لخدمة البث الموسيقي، عن أكثر الأغاني والفنانين والألبومات وقوائم الأغاني طلباً عبر خدمة البث في مصر، وذلك منذ أن قامت بإطلاق خدمتها في المنطقة العام الماضي، احتفالاً بالذكرى السنوية الأولى لإطلاق خدماتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.



وتصدرت أغنية "باين حبيت" لـ"عمرو دياب" و"مارشميلو" قائمة أكثر الأغاني طلباً عبر خدمة البث الموسيقي، فقد كان "عمرو دياب" أيضاً أكثر الفنانين الذين تم الاستماع إليهم في مصر، وبالإضافة إلى ذلك، فقد كان ألبوم "كل يوم من ده" لـ "محمد حماقي" أكثر الألبومات شعبية في أوساط مستخدمي تطبيق "ديزر"، وفيما يتعلق بقوائم الأغاني فقد تربعت "قائمة أفضل الأغاني المصرية " (Top Egypt) على رأس ترتيب القوائم الأكثر شعبية.



وجاءت قائمة الـ 5 أغاني الأكثر استماعاً:

" باين حبيت"- "عمرو دياب"و"مارشميلو"

"مافيا"- "محمد رمضان"

"حبه جنة"- "شيرين عبد الوهاب"

"ويذاوت مي"- "هالسي" (Without Me)

"من البداية"- " محمد حماقي"



وشملت قائمة الـ 5 فنانين الأكثر استماعاً:

"عمرو دياب"

" محمد حماقي"

" شيرين عبد الوهاب "

" أنغام"

"تامر حسني"



الـ 5 ألبومات الأكثر استماعاً:

" كل يوم من ده "

" نساي"

"حالة خاصة"

"أيام"

"عيش بشوقك"



الـ 5 قوائم الأكثر استماعاً:

"قائمة أفضل الأغاني المصرية " (Top Egypt)

" قائمة أفضل الأغاني البوب المصرية " (Poptop Egypt)

"نجوم مصر"- (Stars of Egypt)

"مصري جديد" (What's New Egypt)

" أساسي مهرجانات" (Mahraganat Essentials)



وقال طارق منير، الرئيس التنفيذي لديزر:" نحن سعداء ببلوغ هذا المعلم البارز في رحلتنا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتي تعد سوقاً رئيسيا للنمو لدى ’ديزر‘ وذلك نظراً لتمتعها بعدد من العوامل الحيوية، مثل التعداد الكبير من الشباب المهتمين بالتكنولوجيا والتطبيقات الرقمية، فضلاً عن الشغف العميق بالموسيقى. استمتعنا على مدار العام الماضي بربط المستخدمين في المنطقة بالمحتوى المستوحى من السوق المحلي، إلى جانب منحهم أيضاً فرصة لاكتشاف فنانين وأنواع موسيقى وقوائم أغاني جديدة. يتمحور كل ما نقوم به في شركة ’ديزر‘ حول الموسيقى، ولذلك فقد كان من البديهي أن نحتفل بهذه المناسبة من خلال الاحتفاء بفنانينا وبالمستخدمين وبما ما يتقاسمونه من حب للموسيقى".



يذكر أن "ديزر" كانت قد أطلقت خدمتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في شهر أكتوبر من العام 2018، وذلك مع اتفاقية توزيع حصري مع روتانا. وهي تربط 14 مليون مستخدم نشط شهرياً بـ 56 مليون مقطوعة وأغنية من حول العالم.



قد يهمك ايضاً:

رجاء الجداوي تنشر صورًا مميزة بصحبة عمرو دياب ودينا الشربيني

ظهور نادر لـ عمرو دياب وأحمد حلمي