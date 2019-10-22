استفتاء "العين الرياضية".. توقع الفائز بالكرة الذهبية لعام 2019

أعلنت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، الإثنين، قائمة ضمت 30 لاعبا يتنافسون على نيل جائزة الكرة الذهبية لعام 2019.

وشهدت القائمة مفاجآت عديدة بغياب عدد من اللاعبين البارزين في الملاعب الأوروبية، على رأسهم الكرواتي لوكا مودريتش المتوج بالجائزة العام الماضي.



"العين الرياضية" تدعو قراءها للمشاركة في الاستفتاء وتسجيل ترشيحاتها وتوقعاتها للفائز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لعام 2019.

ومن المقرر أن يقام الحفل السنوي للإعلان عن الفائز بالجائزة، التي تمنح لأفضل لاعب في العالم، في الثاني من ديسمبر/كانون الأول المقبل بالعاصمة الفرنسية باريس.

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وضمت القائمة من ليفربول الإنجليزي كلا من الهولندي فيرجيل فان ديك، والبرازيلي روبرتو فيرمينو، ومواطنه الحارس أليسون بيكر، والهولندي جورجينيو فينالدوم، والإنجليزي ألكسندر أرنولد، والسنغالي ساديو ماني، والمصري محمد صلاح.

كما تواجد بالقائمة من مانشستر سيتي الإنجليزي 5 لاعبين هم البلجيكي كيفن دي بروين، والجزائري رياض محرز، والبرتغالي برناردو سيلفا، والأرجنتيني سيرخيو أجويرو والإنجليزي رحيم سترلينج.

بينما تمثل برشلونة الإسباني في القائمة بـ4 لاعبين هم الأرجنتيني ليونيل ميسي، والفرنسي أنطوان جريزمان، والحارس الألماني مارك أندريه تير شتيجن، والهولندي فرينكي دي يونج، بينما تقلص ممثلو ريال مدريد إلى اثنين فقط هما الفرنسي كريم بنزيمة والبلجيكي إيدين هازارد، مقابل لاعب واحد من أتلتيكو مدريد هو البرتغالي جواو فيليكس.

ورغم وصول توتنهام الإنجليزي لنهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي؛ فإن القائمة لم تضم سوى لاعبين فقط منه هما الكوري الجنوبي سون هيونج مين والحارس الفرنسي هوجو لوريس، كما هو الحال مع يوفنتوس الإيطالي، الذي تواجد منه البرتغالي كريستيانو رونالدو والهولندي ماتياس دي ليخت.

ومن أياكس أمستردام الهولندي، ضمت القائمة الثنائي الهولندي فان دي بيك والصربي دوشان تاديتش، ومن باريس سان جيرمان الفرنسي تواجد البرازيلي ماركينيوس والفرنسي كيليان مبابي.

وتمثل بايرن ميونيخ الألماني بمهاجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي فقط، بينما تواجد الثنائي السنغالي كاليدو كوليبالي من نابولي الإيطالي، والجابوني بيير إيميريك أوباميانج من أرسنال الإنجليزي، ليزيدا حصيلة الأفارقة المرشحين للجائزة إلى 5 لاعبين.