بمقطع فيديو .. حليمة بولند تكشف عن عريسها لحسم حقيقة زواجها

كتب امير فتحي في الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 06:56 مساءً - نشرت الإعلامية الكويتية ” حليمة بولند ” مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي على تطبيق ” سناب شات ” بعد الجدل الذي أثير حول زفافها والذي تناقلته عددا من مواقع التواصل الاجتماعي عقب ظهورها بفستان زفاف منذ أيام .

وظهرت حليمة بولند في مقطع الفيديو برفقة نجم السوشيال ميديا عبدالله الجاسر الشهير بـ ” عبودكا ” وهي تسأله : ” وينه المعرس الذين سألتم عنه .. وين بشتك ” .

وبادلها عبودكا السؤال بسؤال حول تعمدها إثارة الجدل على مواقع التواصل الإجتماعي ورغبتها في الهجوم عليها بغرض أن تكون حديث الجمهور .

وتبين أن صور ومقاطع حليمة بولند بفستان الزفاف ليس إلا دعاية لأحد صالونات التجميل لتنفي بذلك أنباء زواجها التي ترددت كثيرا خلال اليومين الماضيين .