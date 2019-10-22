كتب امير فتحي في الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 06:56 مساءً - نشرت الإعلامية الكويتية ” حليمة بولند ” مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي على تطبيق ” سناب شات ” بعد الجدل الذي أثير حول زفافها والذي تناقلته عددا من مواقع التواصل الاجتماعي عقب ظهورها بفستان زفاف منذ أيام .
وظهرت حليمة بولند في مقطع الفيديو برفقة نجم السوشيال ميديا عبدالله الجاسر الشهير بـ ” عبودكا ” وهي تسأله : ” وينه المعرس الذين سألتم عنه .. وين بشتك ” .
وبادلها عبودكا السؤال بسؤال حول تعمدها إثارة الجدل على مواقع التواصل الإجتماعي ورغبتها في الهجوم عليها بغرض أن تكون حديث الجمهور .
وتبين أن صور ومقاطع حليمة بولند بفستان الزفاف ليس إلا دعاية لأحد صالونات التجميل لتنفي بذلك أنباء زواجها التي ترددت كثيرا خلال اليومين الماضيين .
كانت هذه تفاصيل خبر بمقطع فيديو .. حليمة بولند تكشف عن عريسها لحسم حقيقة زواجها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.