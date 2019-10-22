ناصر القصبي: المسرح السعودي تم تغييبه لسنوات!

متابعة بتجــــــــــــرد: يعود النجم السعودي ناصر القصبي إلى خشبة المسرح بعد غياب دام لما يقرب من ثلاث عقود، وذلك من خلال المسرحية الكوميدية “الذيب في القليب” التي تفتتح عروضها غداً -الأربعاء- ضمن فعاليات موسم الرياض، وتستمر حتى 23 نوفمبر المقبل، وهي من من إنتاج مجموعة MBC، بالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه بالسعودية.
وتشكل عودة القصبي إلى المسرح السعودي لأول مرة منذ أن قدم مسرحية «ولد الديرة» مع الفنان عبدالله السدحان عام 1989، علامة فارقة في تاريخ المسرح السعودي.
القصبي تحدث عن تلك العودة في حوار تليفزيوني لقناة «MBC»، مثمناً مبادرة هيئة الترفيه بعودته إلى المسرح واصفاً إياها بالمبادرة الرائعة، وتابع حديثه قائلاً: “ربما يغضب فنانو المسرح في السعودية من جملة (عودة المسرح السعودي)، لأن هؤلاء يعملون بجد منذ سنوات في حدود الإمكانيات المتاحة والميزانيات المتواضعة لإبقاء المسرح السعودي صامداً”.
وتابع قائلاً: “لكن المسرح السعودي وللأسف كان قد تم تغييبه وتهميشه لعدة سنوات لظروف كثيرة، وهذا كله خلق خلال العقدين الأخيرين أعمالاً دون المستوى نتج عنها عزوف الجمهور عن المسرح السعودي”.
مسرحية «الذيب في القليب» تأليف خلف الحربي وإخراج محمد راشد الحملي، وتتحدث المسرحية عن التحولات الاجتماعية الكبيرة التي شهدتها المملكة العربية السعودية في السنوات الأخيرة من خلال قصة محاسب اتهم بقضية اختلاس ويسعى لإثبات برائته ومواقف أفراد أسرته المتناقضة تجاه قضيته.
ويشارك في البطولة حبيب الحبيب و عبدالإله السناني كما يحل النجم راشد الشمراني كضيف شرف على المسرحية التي تضم أيضا ريماس منصور, عبدالمجيد الرهيدي, محسن الشمري, علي الحميدي, هبة الحسين, زيد السويداء و عبدالله المزيني.
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