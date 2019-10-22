سلافة معمار تزور الأطفال المصابين بالسرطان – بالصور

متابعة بتجــــــــــــرد: زارت النجمة السورية سلافة معمار الوحدة التخصصيّة التابعة لجمعية بسمة لدعم الأطفال المصابين بالسرطان حيث التقت الأطفال المرضى وحادثتهم والتقطت الصور معهم ودعت الجميع للاهتمام و دعم الجمعية.

من جهة أخرى كانت سلافة قد نشرت عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي كلمة شكر لكل وجه لها كلمة محبة وقالت سلافة : صباح الخير لكل الأصدقاء والزملاء والمحبين .. شكراً لشعور المحبة والثقة اللي حسستوني فيه “.

ويبدو من الواضح أن كلام سلافة هذا جاء لشكر الصحافيين والنجوم السوريين واللبنانيين الذين عبروا عن أهميتها كفنانة كرد على تعليق ضدها ضمن أحد المقابلات الفنية مع الفنانة السورية سوزان نجم الدين.

من جهة أخرى وعلى الصعيد الفني أنهت سلافة تصوير مشاهدها في مسلسل قصير جرى تصويره في تونس لكن الشركة المنتجة تتكتم على أية تفاصيل تخصّ العمل.

وكانت سلافة قد حضرت في الموسم الدرامي الرمضاني الماضي ببطولة مسلسل “حرملك” للكاتب سليمان عبد العزيز والمخرج تامر اسحاق بالإضافة لبطولة مسلسل “مسافة أمان” للكاتبة إيمان السعيد والمخرج الليث حجو وإنتاج شركة “إيمار الشام” حيث حقق العملان حضوراً جماهيرياً ونسب متابعة عالية.