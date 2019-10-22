تباهى مشهور التواصل الشهير بـ“فيحان“، بثروته وبما قدمه لأهله، رغم أنه ”لا يملك شهادة جامعية“.
وكانت الإعلامية الحسيني حاصرت ”فيحان“ بسؤالها عن مستوى تعليمه، حيث أقر أنه لم يتابع تعليمه، ولم يحصد سوى الثانوية العامة، لتستنكر تقديمه محتوى للأطفال وتأليف كتاب وتعليمه لا يتجاوز ”الثانوية العامة“.
ليرد فيحان عبر تويتر قائلا: ”ترا شريت روز رايس سعرها فوق المليون وشريت بيت هديه لأهلي بقيمة مليونين وعالجت أبوي في أرقى المصحات في أوربا … اسئلة بعض المذيعين كيف كذا لازم معك شهادة … ليه بقدر مايكون شهادة أنه رزق من رب العالمين وليه مايكون إني أشتغلت على نفسي واجتهدت ونلت .. نحتاج مهنية في الإعلام“.
كما أعلن أن عدد متابعيه ارتفع بشكل كبير، بعد الحلقة، كدعم له، معتبرًا أن قناته صارت من أقوى القنوات العربية على موقع ”يوتيوب“.
وتعاطف نشطاء معه عقب استضافته في برنامج ”حراك مع ملاك“، وتعرضه للإهانة من قبل نجمة مواقع التواصل الطفلة وعد العساف والانتقاد من قبل الإعلامية ملاك الحسيني.
كانت هذه تفاصيل خبر بعدما أحرجته بسبب الشهادة.. فيحان يتباهى بثروته أمام الإعلامية ملاك الحسيني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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