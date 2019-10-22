نورهان المرشدي مشتركة ذا فويس ترد على السخرية من والدتها

رفضت مشتركة برنامج "ذا فويس" نورهان المرشدي حملة السخرية التي انطلقت ضد والدتها بعد سقوطها على الأرض فور التفات أعضاء لجنة تحكيم البرنامج لابنتها في الحلقة الأخيرة من مرحلة "الصوت وبس"، وطلبت مراعاة مشاعر والدتها المريضة.

وردت نورهان عبر بث مباشر من حسابها على إنستقرام بعد تصدر صورة والدتها وهي راقدة على الأرض محركات البحث، وزيادة التعليقات الساخرة عبر موقعي يوتيوب والفيس بوك وقالت: قبل ما أرد على اي حد او اقول اي حاجه بوجه بس رسالة صغيره لكل الناس اللي بتتريق على امي وإنها ازاي تقع كده.

تابعت قائلة: انا امي ست مريضه كافحت وتعبت عشان انها توديني برنامج زي ده وتخليني مبقاش اقل من اي حد بيروح امي مريضة سكر وضغط وجزمتها فوق دماغي مهما عملت ومهما حصل منها وانا مش شايفه انها غلطت دي من فرحتها ومن تعبها فرحانه بيا وباللي وصلتله حتى لو دي الحلقة الوحيدة اللي ليا فا تعبها وكل اللي عملته عشاني هيفضل تاج فوق راسي وجزمتها تفضل طول عمرها فوق دماغي واتشرف بيها ربنا يخليهالي ويديها طولة العمر والصحة.

وحذرت نورهان أي معجب يحاول أن يتطاول على والدتها ب "قطع لسانه" وقالت: أتصور أن هذه السخرية هي تعبير على الهمجية وقلة الأدب من الآخرين .. أمي جزمتها فوق راسي وخط أحمر وهقطع لسان أي شخص بمسها بكلمة غير لائقة .. فهي ساهمت كثيرا في نجاحي ولابد من الناس أن تراعى هذا الأمر".

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كما نشرت نورهان عبر حسابها بموقع الفيس بوك منشورا قالت فيه: اقتنعت اقتناع تام بإن الناجح دايما له اعداء امثله كتير اوي كانت بتاخد تريقه وشتايم وحاجات أكبر من اللي حصل ع السوشيال ميديا من امبارح كتير وأكبر مثال عن ده سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كان بيتقال عنه ساحر وجاهل وغيره كتير ومع ذلك كان دايما في حاله ومش بيشغل باله بحد الشجرة المثمرة يقذفها الناس بالحجارة.

يذكر أن نورهان المرشدي خطفت اعجاب راغب علامة وأحلام في الحلقة الأخيرة من مرحلة الصوت وبس، وتنازل راغب عن ضمها إلى فريقه للتعبير عن محبته لزميلته أحلام التي دخلت في موجة بكاء بمجرد احتضان نورهان.