هل يغادر الأمير هاري وميغان ماركل بريطانيا للأبد؟

متابعة بتجــــــــــــــرد: أظهر ​الأمير هاري​ وزوجته الممثلة ​ميغان ماركل​، سعادتهما مؤخراً، بزيارة ​أفريقيا​.

كما أكد هاري على تكريس جهوده لتحسين القارة، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن الإقامة بشكل دائم في جنوب إفريقيا يراوده.

ويُخطّط هاري وميغان لقضاء عطلة طويلة من الواجبات الملكية، خلال موسم الأعياد.

وبحسب تقارير أجنبية، فمن المتوقّع أن ينقل هاري وميغان إبنهما “آرتشي” إلى ​الولايات المتحدة الأميركية​، للاحتفال بعيد الشكر، بعد معاناتهما من جدول دبلوماسي وعائلي مزدحم للغاية في عام 2019.

ويُخطّط الثنائي لتقسيم وقتهم بين الولايات المتحدة الأميركية و​المملكة المتحدة​ خلال موسم الأعياد، بحيث يمكن للعائلة الإستمتاع بأول عيد الشكر وعيد الميلاد لـ”آرتشي”.