نسرين طافش تخرج عن صمتها وتكشف حقيقة ارتباطها بزوج أصالة

متابعة بتجـــــــــــــرد: كشفت الفنانة السورية نسرين طافش، حقيقة الأخبار التي جرى تداولها مؤخرا حول ارتباطها بالمخرج طارق العريان، والتي كانت سببا للخلافات التي حدثت بينه وبين زوجته الفنانة السورية أصالة نصري. وقالت نسرين، في لقاء مصور تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي: “أصالة نفت الخبر وقالت إن الناس اللي بتطلع الإشاعات دي ناس فاضیة، وھم فعلا ناس فاضیة”. وكانت العديد من وسائل الإعلام قد تناولت مؤخرا أنباء عن انفصال الفنانة السورية أصالة نصري وزوجها المخرج طارق العريان، بسبب نسرين طافش.

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