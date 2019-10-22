أحمد عز ينتهى من تصوير فيلم "العارف" بعد 15 يوما

ينتهى النجم أحمد عز من تصوير مشاهده في فيلم "العارف"، الذى يشارك فى بطولته أحمد فهمى بعد 15 يوم، حيث استأنف أبطال الفيلم التصوير الأيام الماضية بعد فترة من التوقف لانشغال أحمد فهمى بحفل زفافه وقضاء شهر العسل.

و يجسد "عز"، خلال الأحداث شخصية "يونس"، يقوم بسرقة بنك عن طريق الوسائل التكنولوجيا الجديدة بسبب الظروف القاسية التى يتعرض لها، وتنقلب الأحداث حتى يجد نفسه وسط عصابة كبيرة، وتدخل الشرطة لمساعدته.

وانتهى أبطال الفيلم من تصوير 3 أسابيع فى أحداث العمل آخرها 10 أيام تم تصويرها فى بلغاريا، وجمعت بين أحمد عز وأحمد فهمى ومصطفى خاطر واللبنانية كارمن بصيبص، وتتبقى 3 أسابيع أخرى في أحداث الفيلم، سيتم تصويرها ما بين القاهرة ودولة أخرى جار الاستقرار عليها، تمهيدا لطرحه فى دور العرض بموسم إجازة منتصف العام الدراسى 2020.

"العارف.. عودة يونس"، بطولة، أحمد عز، أحمد فهمى، مصطفى خاطر، محمود حميدة، كارمن بصيبص، ركين سعد، وعدد من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف، من تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب وإنتاج شركة سينرجى فيلمز، وتدور أحداث الفيلم حول قضية الحروب فى وقتنا المعاصر، لاسيما حرب العقول التى تتعرض لها الشعوب، وما يتعلق من سيطرة القراصنة.

Advertisements

قد يهمك ايضاً:

طرح بوستر تشويقي لفيلم "كيرة والجن"يتصدره كريم عبد العزيز وعز

أحمد عز يوشك على الانتهاء من تصوير جميع مشاهده في فيلم "يونس"