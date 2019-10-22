"Maleficent: Mistress of Evil" لأنجلينا جولي يطيح بـ"Joker" من شباك التذاكر

بعد أن أحدث فيلم "Joker" للنجم خواكين فينيكس شهرة عالية وضجة في دور السينمات ومع استمرار تربعه على عرش المركز الأول، جاءت الممثلة الأمريكيّة أنجلينا جولي لتطيح به للمركز الثاني.

ونشرت صحيفة "فوكس نيوز"، أن أنجلينا جولي عادت للسينما مرة أخرى بالجزء الثاني من فيلمها "Maleficent: Mistress of Evil" لتحتل المركز الأول في شباك التذاكر، وتطيح بفيلم "Joker" للمركز الثاني بعد استمراره في الصدارة لمدة ثلاثة أسابيع منذ بدء عرضه.

حصد فيلم شركة والت ديزني الجديد الذي تقوم ببطولته النجمة أنجلينا جولي على ربح يقدر بنحو 36 مليون دولار في أمريكا الشمالية و117 مليون دولار في مختلف دول العالم في أول أسبوع له في دور السينما، وهذا الفيلم هو الجزء الثاني، فقد عُرض الجزء الأول منذ 5 سنوات، وحقق نجاحًا ساحقًا، حيث بلغت إيراداته على المستوى المحلي فقط 70 مليون دولار.

حصلت شركة "وارنر بروس" بفيلمها الجديد "Joker" على المركز الثاني في أسبوعها الثالث بمبلغ 29.2 مليون دولار، وبذلك فقد صدارته التي استمرت في الفترة السابقة.

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