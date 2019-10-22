أمير كرارة يستضيف أشرف عبد الباقى ولقاء الخميسى فى "سهرانين"الجمعة

يستضيف النجم أمير كرارة، كلا من الفنان أشرف عبد الباقى والفنانة لقاء الخميسى، فى حلقة جديدة من برنامج "سهرانين"، المذاع على قناة ON E، يوم الجمعة المقبل.
ويتحدث الفنانين خلال اللقاء عن أعمالهما الفنية، ويحكى الفنان أشرف عبد الباقى قصة انشاء مسرح مصر، وتتناول الفنانة لقاء الخميسى بداياتها الفنية وعلاقتها بزوجها.
يذكر أن برنامج "سهرانين"، الذى يقدمه الفنان أمير كرارة على قناة ON E، يذاع كل جمعة، فى تمام الساعة 11 مساءً.
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