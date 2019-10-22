شكرا لقرائتكم خبر عن "الملك لير" فى السعودية 6 نوفمبر والعرض 4 ليالى بموسم الرياض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يسافر النجم يحيى الفخرانى بصحبة أسرة مسرحيته "الملك لير" إلى المملكة العربية السعودية يوم الأحد الموافق 3 نوفمبر المقبل لعرض المسرحية فى موسم الرياض ابتداءً من الأربعاء الموافق 6 من نفس الشهر على أن يستمر العرض لمدة 4 أيام، على أن يعود بعدها فريق عمل المسرحية لاستكمال العروض يومى الخميس والجمعة من كل أسبوع.

وتسافر أسرة مسرحية "الملك لير" إلى السعودية فى ثاني جولاتها العربية بعد مشاركتها بموسم جدة خلال يوليو الماضي حيث عرضت هناك 3 ليالى حققت نجاحا كبيرا وإقبالا غير مسبوق من جمهور المملكة الذى حرص على الحضور وملأ مقاعد المسرح.

فريق عمل الملك لير

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يشارك في بطولة الملك ليرإلى جانب الفنان يحيى الفخراني النجوم أحمد فؤاد سليم ورانيا فريد شوقي وريهام عبد الغفوروهبة مجدي ومجدي كامل ونضال الشافعي وأحمد عزمي وأحمد فهيم وأيمن الشيوي وناصر سيف وحمادة شوشة وهي من اخراج تامر كرم وترجمة الدكتورة فاطمة موسى.

دورأحداث المسرحية حول "الملك لير" الذي قرر أن يوزع املاكه علي بناته الثلاثة ولإن ابنته الصغري لم تشأ أن تنافقه فقد حرمها من نعمه، وأثناء توزيعه للأملاك اشترط أن يقيم مع كل واحدة من بناته لفترة معينة غير أن ابنتيه الكبيرتان تقرران الاستيلاء علي كل شئ وتطردا والدهما الذي لا يجد الملاذ سوي لدي ابنته الصغري.