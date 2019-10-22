المتظاهرون في لبنان: “طار البلد”.. وراغب علامة يُعلّق: “أخيرًا تحرك الشعب”

متابعة بتجــــــــــــرد: عادت أغنية “طار البلد” للسوبر ستار راغب علامة إلى الواجهة من جديد بالتزامن مع الحراك الشعبي الذي تشهده المناطق والمحافظات اللبنانية على امتداد الوطن.

الأغنية التي يرفع على أنغامها المتظاهرون منذ ستة أيام، صرختهم ومطالبهم بحقوقهم المعيشية، كان راغب علامة قد أطلقها قبل أشهر حين بدأت الأزمة في لبنان تصل إلى ذروتها.

وعلّق راغب على فيديو لأغنية “طار البلد” من المظاهرات، يظهر فيه المتظاهرون وهو يلوحون بالعلم اللبناني وكتب عبر حسابه على “تويتر”: “صار الوقت…مش بالبكي بيرجع وطن ضايع… واخيراً تحرك الشعب اللبناني المظلوم”.

أغنية “طار البلد” من كلمات نزار فرنسيس، ألحان وتوزيع جان ماري رياشي، وهي عبارة عن صرخة تختلج صدر كلّ مواطن يشعر بالأسى من الأوضاع الصعبة التي يمرّ بها لبنان وسط الأزمات السياسيّة والإقتصاديّة المتتالية.