فيديو وصور.. سلمى حايك تستعرض جمالها ورشاقتها على ظهر حصان

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رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365
تعشق النجمة سلمى حايك رياضة الفروسية، أي متابع لصفحتها على موقع تبادل الصور “انستجرام، يستطيع أن يتأكد من ذلك من خلال كثرة الصور التي تنشرها عن ذلك الحيوان الجميل”.
حايك شاركت متابعيها على منصة الصور والفيديوهات الشهيرة، “بوست” جديد نشرت فيه عدد من الصور ومقطع فيديو لها وهي تركب الخيل، وعلقت عليه قائلة:”أحب الخيول”: “لا شيء يشبه نبل الخيول لإعادة شحن الروح.
في مقابلة بأحد برامج التوك شو، كشفت النجمة البالغة من العمر 53 عامًا، أن كثيراً ما أعلن زوجها عن تبرمه من عشقها للحيوانات، بل أزوجها أنه كان عليها أن تعد زوجها بأنها ستتوقف عن إنقاذ الحيوانات.
شاهدنا الفنانة الأمريكية من أصول لبنانية وهي تُظهر مهاراتها في الفروسية على الشاشة الكبيرة في فيلم Bandidas مع بينيلوبي كروز، يروي الفيلم قصة امرأتين تمتهنان سرقة البنوك، لكننا لم نكن نعرف أن صاحبه الاثارة البالغة (حايك)، تعشق هذه الهواية ليس للحفاظ على لياقتها فحسب، بل شفاءً لروحها أيضًا.
يُذكر أن حايك لم تتخل عن صُنع حالة من الجدل حولها، كلما شاركت صور على السوشيال ميديا، فقد خلقت موجة جدل واسعة، بعد نشرها صورة ظهرت فيها عارية وهي تخضع لجلسة “إبر صينية”.
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