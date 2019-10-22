زينة بإطلالة جريئة في حفل زفاف نجل هاني شاكر.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شاركت الفنانة المصرية زينة، في حفل زفاف شريف نجل الفنان المصري هاني شاكر، والذي أقيم في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وسط حضور عدد كبير من النجوم.

زينة، اختارت لإطلالتها في الحفل فستان أسود، عاري الظهر ومفتوح من الأمام، وتعد هذه هي الإطلالة الأجرأ لها.

ونشرت زينة، صور من إطلالته عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”، وعلقت عليها قائلة: «فرح شريف شاكر ابن الفنان الكبير هاني شاكر ومامته حبيبتي القمر اللي بموت فيها نهلة شاكر ربنا يفرحكم بولاده».

Advertisements

كما نشرت صور أخرى لها من جلسة تصوير جديدة خضعت لها برفقة الفنانة نادية الجندي، وعلقت عليها قائلة: “مع النجمة الكبيرة نادية الجندي”.

من ناحية أخرى تنتظر زينة، طرح أحدث أفلامها “الفلوس” فى دور العرض مع تامر حسنى، بعد نجاحه اللافت فى فيلم “البدلة”.

فيلم ” الفلوس” بطولة تامر حسني، زينة، خالد الصاوي، محمد سلام، عائشة بن أحمد، نانسي صلاح، وظهور عدد من النجوم ضيوف شرف مثل أحمد السقا ومي عز الدين وعلى ربيع وويزو، والفيلم من تأليف محمد عبد المعطى.