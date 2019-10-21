بعد أيام من طرحه.. الجمهور يشيد بـ"تيرميناتور" ويصفه بالمفاجأة

طُرح في بريطانيا قبل أيام قليلة فيلم "Terminator: Dark Fate" (المُدمر: مصير حالك)، في عودة قوية لسلسلة الخيال العلمي الشهيرة التي بدأتها الممثلة الأمريكية ليندا هاميلتون في الثمانينيات.

وأخذ تيم ميلر، مخرج سلسلة أفلام "Deadpool" (ديدبول) على عاتقه مهمة إعادة إحياء سلسلة "تيرميناتور" من جديد هذا العام، بالتعاون مع المنتج السينمائي المعروف جيمس كاميرون، وبعض الوجوه الجديدة التي تضفي مزيداً من الحيوية على الفيلم، مثل الممثلة الكندية ماكنزي ديفيس، والممثل الأمريكي جابرييل لونا.

ورغم تلقي كل من فيلمي "Terminator: Salvation" (تيرميناتور: الخلاص)، و"Terminator: Genysis" (المبيد 5)، ردود فعل سيئة من النقاد والجمهور على حد سواء، إلا أنه من الصعب أن تفقد السلسلة بريقها التجاري، خاصة بعد نجاح كل من كاميرون وميلر وهاميلتون في ضخ روح جديدة للفيلم الأخير، وفقاً لردود أفعال الجمهور المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ريحة من الجمهور وصفت الجزء الأخير بأنه الأفضل في السلسلة بعد الجزء الـ2 من "تيرميناتور"، خاصة بعد عودة "هاميلتون" في هذا الجزء، للقيام بدور سارة كونور (الأم التي تهرب من الآليين المدمرين)؛ ليتضح أنها هي الرابط السحري في نجاح السلسلة، وليس أرنولد شوارزنيجر كما توقع الكثيرون.

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وغرد أحد مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بعد مشاهدته الفيلم قائلًا: "لو كنت من محبي تيرميناتور، لا بد أن تذهب وتشاهد فيلم (المدمر: مصير حالك)؛ فهو مفاجأة بمعنى الكلمة"، حسب موقع "دين أوف جيك" الأمريكي.





فيما كتب آخر: "فيلم تيرميناتور الأخير هو بلا شك أفضل أفلام السلسلة منذ (تيرمناتور)، إذ يتضمن مشاهد أكشن جيدة، إضافة إلى وجود عنصري نسائي قوي يتمثل في الممثلة ليندا هاميلتون التي تعود بقوة لأداء دورها الأشهر سارة كونور".

وعبر أحدهم عن تشككه في جودة الفيلم قبل عرضه، خاصة أن الإعلانات التشويقية للفيلم لم تكن جيدة إلى هذه الدرجة، إلا أنه بمجرد مشاهدته تغير رأيه، بفضل أداء ليندا هاميلتون على وجه الخصوص.

وشبّه آخر فيلم "المُدمر: مصير حالك" بفيلم "The Force Awakens" (حرب النجوم.. القوة تنهض)، إذ يرى أن الاثنين هما إعادة إنتاج ذكي ومُرضي لسلسلة جماهيرية مرت بمراحل صعود وهبوط على مرار الأعوام الماضية.

وأشاد مشاهد آخر بأداء الممثل أرنولد شوارزنيجر في هذا الجزء تحديداً، وبقيادة المخرج والمنتج المبدع جيمس كاميرون، فيما اجتمعت أغلب التعليقات حول سعادتهم بعودة السلسلة إلى سابق قوتها.



