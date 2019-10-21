متابعة بتجــــــــــرد: شارك عدد كبير من الفنانين بالتظاهرات الشعبية، وعبّروا بغضب شديد عن رفضهم للواقع المرير في لبنان.
وبعد انتهاء مهلة الـ72 ساعة التي أعطاها رئيس الحكومة سعد الحريري وبعد تلاوته لورقة الإصلاحات التي أقرّتها الحكومة، اجتمعت مجموعة مصغرة من الفنانين وأصدرت بياناً يتعلّق بكلمة الحريري.
وقد نشر الممثل وسام حنا عبر حسابه على تويتر صورة للبيان تحت عنوان “فنانون من الشعب”. فماذا جاء فيه؟
كانت هذه تفاصيل خبر “فنانون من الشعب” يصدرون بياناً لتحديد موقفهم من كلمة الحريري.. ماذا قرروا؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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