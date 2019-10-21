الجوكر عنوان تظاهرات العراق.. وشذى حسون تعترض

قبل ان تبدأ ثورة لبنان، خرج العراق بتظاهرات مليونية للمطالبة بالاصلاح والقضاء على الفساد والتصدي لكل اشكال الفقر والبطالة التي تصيب الشباب العراقي وشعبه بالكامل.

هذا ودعا العراقيون الى تظاهرة كبيرة يوم الجمعة ٢٥ اكتوبر الجاري تنديدًا بكل اعمال القمع التي طالت المتظاهرين والتي ادت كذلك الى قمع واختطاف واختفاء اسري للبعض.

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وضمن حملة الدعوة للمظاهرة، كان بارزًا استخدام صورة “الجوكر” من الفيلم الاجنبي الذي يحمل الاسم نفسه، كشعار للتظاهرة العراقية.

هذا الامر استفز الفنانة العراقية شذى حسون، خصوصًا ان شخصية الجوكر في الفيلم تمثل المضطرب نفسيا والذي يعاني من مشكلات وعقد نفسية.

وقد عبّرت “حسون” عن غضبها في صورة نشرتها على حسابها عبر انستغرام، اظهرت صورة الجوكر وارفقتها بالتعليق التالي: “ضد وبشدة ان تكون صورة الجوكر رمز لمظاهرات العراق السلمية يوم ٢٥ اكتوبر. اتصور اكو ابطال شهداء وطننا لهم الاحقية الاكبر ان يكونوا رموز وليس شخصية تعاني من اضطرابات نفسية شخصية وشخصية مجرمة”.

ما قالته شذى كان لسان حال معظم المتابعين وجمهورها عبر انستغرام، حيث ايدتها نسبة كبيرة من المتابعين الذين شددوا على ان ما تقوله مهم جدًا ولا يجب تغيير المسار والهدف الاساسي خلف هذا التحرك السلمي والهادف.