بعد تراجعها عن قرار الاعتزال.. إليسا تحيي أول حفل غنائي لها بمصر

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

بعد تراجعها عن قرار اعتزال الغناء الذي أثارت به حالة جدل واسعة، تستعد الفنانة اللبنانية إليسا، لإحياء أول حفل غنائي لها بمصر.

إليسا، من المقرر أن تحيي الحفل في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، يوم 13 ديسمبر المقبل بمقر الجامعة في مدينة 6 أكتوبر، ليكون هو الأول لها بعد تراجعها عن الاعتزال.

ومن المقرر أن تقدم إليسا، عددا من أبرز الأغاني الخاصة بها منها “ملكة الإحساس”، و”أنا وحيدة”، و”إلى كل اللي بيحبوني”، وغيرها من الأغاني.

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كما تستعد لطرح ألبومها الغنائي الجديد خلال الفترة القليلة المقبلة بعدما اختارت كل الأغاني به، ومن المفترض أن يكون الألبوم هو الأخير في مسيرتها الفنية وفق ما أعلنت منذ فترة.

وكانت إليسا، قد فاجأت جمهورها بإعلان اعتزالها الفن وأن ألبومها الغنائي سيكون أخر ألبوم لها مؤكدة أن السبب الذي دفعها لذلك هو مافيا الفن.

وأثار خبر اعتزال إليسا للغناء حالة صدمة كبيرة بين جمهورها ونجوم الوطن العربي الذين طالبوها بالعدول عن هذا القرار.

وألمحت إليسا مؤخرا عن رغبتها في إقامة حفل غنائي في السعودية وذلك تعبيرا منها عن حبها للسعودية وكان هذا أول إشارة منها عن تخليها عن قرار الاعتزال.