القاهرة - لايف ستايل
دشنت الفنانة صابرين مشروعًا يهتم بالطفل تعمل على تنفيذه خلال الفترة القليلة المقبلة.
وقالت صابرين، إن المشروع تأجل لأكثر من مرة بسبب ارتباطها بأعمال فنية أخذت الكثير من وقتها بسبب التصوير الذي تمتد بالشهور، لكن جاهزة لأستكماله بشكل كامل.
وحول أسباب أهتمامها بمشروع يخص الطفل ردت:"بحاول أصالح أولادنا بسبب عدم وجود اعمال فنية تتحدث عنهم بجد، الفترة اللي القادمة سوف تكون بمثابة إرضاء لهم، لأنهم حياتنا ومستقبلنا".
وعن أعمالها الجديدة قالت،: وقعت عقد عمل درامي جديد لشهر رمضان المقبل، مع عدد من الشباب، على أن يكون غنائي استعراضي كوميدي، وأقرأ السيناريو الخاص به، ومن ثم ننطلق في إعلان تفاصيله بعد ذلك، حتى نلحق بالعرض الرمضاني.
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كانت هذه تفاصيل خبر صابرين تكشف عن أعمالها المقبلة لرمضان 2020وسبب تأجيل مشروعها عن الطفل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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