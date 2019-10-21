صابرين تكشف عن أعمالها المقبلة لرمضان 2020وسبب تأجيل مشروعها عن الطفل

دشنت الفنانة صابرين مشروعًا يهتم بالطفل تعمل على تنفيذه خلال الفترة القليلة المقبلة.



وقالت صابرين، إن المشروع تأجل لأكثر من مرة بسبب ارتباطها بأعمال فنية أخذت الكثير من وقتها بسبب التصوير الذي تمتد بالشهور، لكن جاهزة لأستكماله بشكل كامل.



وحول أسباب أهتمامها بمشروع يخص الطفل ردت:"بحاول أصالح أولادنا بسبب عدم وجود اعمال فنية تتحدث عنهم بجد، الفترة اللي القادمة سوف تكون بمثابة إرضاء لهم، لأنهم حياتنا ومستقبلنا".



وعن أعمالها الجديدة قالت،: وقعت عقد عمل درامي جديد لشهر رمضان المقبل، مع عدد من الشباب، على أن يكون غنائي استعراضي كوميدي، وأقرأ السيناريو الخاص به، ومن ثم ننطلق في إعلان تفاصيله بعد ذلك، حتى نلحق بالعرض الرمضاني.

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