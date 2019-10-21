شاهد.. مارسيل خليفة يغني بالمتظاهرين في طرابلس

كتب امير فتحي في الاثنين 21 أكتوبر 2019 02:57 صباحاً - شارك ‏الفنان مارسيل خليفة المتظاهرين في طرابلس، شمال لبنان، اعتصامهم في ساحة النور، وأنشد معهم أغنياته الثورية، حيث تم وضع عدد كبير من مكبّرات الصوت في الساحة لتتمكن الحشود الضخمة من الاستماع إليه.

ووسط الأهازيج والأغاني الشعبية لخليفة التهبت الساحة بالتصفيق لتردّد معه أبرز أغانيه الوطنية بمشاركة كورال الفيحاء بقيادة المايسترو بركيف تسكليان، وغنّى مع المشاركين في الاحتجاجات أغنيته “شدّوا الهمّة” و”إني اخترتك يا وطني”.