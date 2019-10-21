رنا سماحة تصور أغنية "أميرة الحب" مع ملك جمال لبنان

تطرح شركة لايف ستايلز ستديوز، بعد أيام قليلة، أغنية المطربة الشابة رنا سماحة الجديدة "أميرة الحب" التي صورتها على طريقة الفيديو كليب فى بيروت مع المخرج اللبناني عادل سرحان.

يظهر خلال الفيديو كليب لأول مرة الشاب الذي لعب دور حبيب رنا وهو محمد صندقلي، حامل لقب ملك جمال لبنان لعام 2019، "أميرة الحب" من كلمات

وألحان محمد رفاعى وتوزيع الموزع التركي الشهير صوات ايدوجان.

يذكر أن آخر أعمال رنا سماحة كانت أغنية "فينى وجع"، والتي صورتها على طريقة الفيديو كليب، من كلمات محمد عبد الله، ألحان عبد العزيز الصباح، توزيع إبراهيم خالد.