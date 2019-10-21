فيديو.. سعد لمجرد يطرح أحدث كليباته "سلام"

طرح الفنان سعد لمجرد أحدث كليباته بعنوان "سلام"، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب". وأغنية "سلام" من كلمات وألحان وتوزيع تازاف محسن. وتوزيع تازاف محسن. Advertisements يذكر أن الفنان سعد لمجرد طرح مؤخرًا كليب بعنوان "يخليك للي"، وهو من إخراج بلاك موشن، والأغنية من كلمات وألحان وتوزيع جلال الحمداوي، كما كسر الكليب حاجز الـ 42 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب. وهو من إخراج بلاك موشن، والأغنية من كلمات وألحان وتوزيع جلال الحمداوي، كما كسر الكليب حاجز الـ 42 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.

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