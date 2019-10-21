النجمة التركية ديميت أوزديمير تنضم لبطولة مسلسل جديد.. صورة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تستعد النجمة التركية ديميت أوزديمير، الشهيرة عربيًا باسم “سنام”، في مسلسل “الطائر المبكر”، لخوض تجربة درامية جديدة تجمعها بالفنان إبراهيم تشيليكول.

ديميت، تقوم ببطولة مسلسل “منزلي”، والمستوحاة قصته من أحداث حقيقية للكاتبة جولسرين بودايشوجلو، صاحبة كتاب “عروس إسطنبول”، والذي تم تحويله لمسلسل يحمل نفس الاسم، ومنه النسخة العربية “عروس بيروت”، والمعروض حاليًا في لبنان.

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يذكر أن مسلسل “الطائر المبكر”، الذي عرض مؤخرًا لديميت حقق نسبة نجاح كبيرة خلال عرضه وتم ترجمته لأكثر من لغة، وتدور قصته حول علاقة حب تجمع بين صاحب شركة إعلانات كبرى، وموظفة لديه ولعبت الصدفة دورًا أساسيًا في بداية قصة حبهما، كما تمر بالعديد من الأزمات، وهو من بطولة جان يامان، والنجمة ديميت أوزديمير.

وكانت العديد من الشائعات قد ربطت بين وجود قصة حب بين جان وديميت خلال تصوير المسلسل، وبعد فترة من انتهائه خرجت الكثير من الشائعات حول ارتباط جان بابنة رجل أعمال شهير بتركيا، ولكن لم يتم تأكيدها من قبله.