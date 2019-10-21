انفصال سارة علي خان وكارتيك آريان

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

ذكرت وسائل إعلام هندية أن ممثلي بوليوود سارة على خان وكارتيك آريان قد أنهيا علاقتهما، انتهت حكايتهما الخيالية في وقت أقرب مما توقعه الجمهور.

الثنائي الذي لا يزال في العشرينيات من العمر، لديهما مشاريع متعددة في، ترك هذا لهم القليل جدا من “الوقت”، وبعد ذلك اتخذ الاثنان قرارا واعيا لإنهاء علاقتهما.

Advertisements

كانت الفنانة الشابة سارة على خان قد عبرت عن سعادتها بصديقها الممثل الوسيم كارتيك آريان في برنامج الدردشة، الذي كان يستضيفه كاران جوهر، بعد ذلك بفترة وجيزة جاء الإعلان عن عمل الثنائي معًا في فيلم المخرج امتياز على Aaj Kal، بعدها، كثيرا ما شوهد الاثنان معا خلال مواعدات نهارية أو ليلية، عملت على تأجيج القصة حول علاقة الاثنين.

على الرغم من أن سارة وكارتيك لم يعترفا أبدًا بوجود علاقة بينهما، إلا أنهما كانا مرتاحين للغاية في صحبة وشركة بعضهما البعض، كما كانت هناك تقارير أيضًا عن أن الاثنين يقضيان وقتًا ممتعًا في منزل أجداد سارة في باتودي.

ولكن الآن، يبدو أن حالة التوافق تلك لم تعد قائمة، وفقا للتقارير، اختارت سارة وكارتيك إنهاء تلك العلاقة “العابرة” بسبب الانشغال مع التزاماتهما المهنية، وليس لديهما وقت للاستثمار في العلاقة.