نادر حمدي يتدرب على الأكل بـ«الشوكة والسكينة».. صورة

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

شارك الفنان المصري نادر حمدي جمهوره في صورة قديمة له من ألبوم طفولته برفقة والدته الفنانة المشهورة.

نادر حمدي نشر الصورة عبر حسابه على «أنستجرام»، وكتب معلقًا: «مين نفسه يرجع تانى لزمن الطفولة وايه اكتر اغانى كنتوا بتسمعوها وانتوا صغيرين وليها ذكريات حلوه».

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الفنان ظهر في الصورة برفقة والدته الفنانة عفاف حمدي، والتي كانت في مقتبل عمرها، وتعرف الجمهور عليها بسهولة، وحازت الصور على إعجاب الجمهور.

نادر حمدي أحد أعضاء فريق واما وملحن شهير، وحقق الفريق شهرة كبيرة منذ بداية ظهوره.

كان فريق واما أصدر أغنية “يلا نرقص” خامس أغنيات ألبوم “الصيف ابتدا” عنوان الألبوم الجديد لفريق واما، والذى يشهد عودتهم للساحة الفنية مرة أخرى، بعد غياب نحو 4 سنوات.

الفنانة عفاف حمدى، برعت فى دور الام في العديد من المسلسلات التليفزيونية مع بداية الألفية الثانية و بدأت مسيرتها الفنية في بداية الثمانينيات بدور في مسلسل ” الرجل والحصان ” مع محمود مرسى و أدت دور زوجة حلمي عسكر في مسلسل سوق العصر عام ٢٠٠١ وتوالت مسلسلاتها بدور الام بعد ذلك.