شكرا لقرائتكم خبر عن محمد جمعة: مسلسل "شبر ميه" يطرح قضية جديدة على الدراما المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب الفنان محمد جمعة عن سعادته بردود الأفعال التى تلقاها على دوره الذى يقدمه ضمن أحداث مسلسل "شبر ميه" والذى يعرض حاليا على قناة dmc، قائلا إنه تلقى ردود أفعال قوية خاصة أن العمل يطرح قضية جديدة على الدراما المصرية وهى كيفية التعامل مع الأطفال، مشيرا أنه لابد من تسليط هذه القضايا لأنها مهمة جدا فى مجتمعنا، كما أكد فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”.

وفى السياق ذاته، حقق المسلسل مردودا جماهيريا منذ انطلاق عرض أولى حلقاته، خاصة أن المسلسل يتناول أكثر من قضية مجمتعية وأبرزها قضية رعاية الأطفال عقب وفاة أحد الأباء، "شبر ميه" يسرد حكاية 3 رجال لكل منهم شخصية وحكاية، وعلى سبيل المثال أحمد السعدنى الذى يرفض فكرة الزواج من الأساس، ومحمد على رزق، الذى توفيت زوجته فقرر الاعتناء بابنته الوحيدة الصغيرة ويدخل فى صراع شرس ومهم تظهر ملامحه مع جد وجدة ابنته، ومراد مكرم الذى بدى واضحاً أنه لم يقدر على تحمل مسئولية أبنائه، فقرر أن يدخل فى علاقة من أمرأة أخرى ويتزوجها فيقع تحت ضغط الحياة والأموال وتتوالى الأحداث.

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مسلسل "شبر ميه" إنتاج سينرجى وسيليمديا، وينتمى لمسلسلات الـ45 حلقة، ويشارك فى بطولته أحمد السعدنى، نجلاء بدر، مراد مكرم، ندى موسى، محمد علي رزق، نهب عابدين، ثراء جبيل، رجاء الجداوى، إنعام سالوسة، ورشا بن معاوية، والطفلة هنا، وآخرون، تأليف شريف بدر الدين وورشة كتابة، إخراج طارق رفعت.